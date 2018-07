SV med nye skatteforslag for de rikeste ØKNING: – Egoismen til den økonomiske eliten er et samfunnsproblem, sier SV-leder Audun Lysbakken. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix) annonse SV-leder Audun Lysbakken vil gjøre flere grep for å skattlegge de aller rikeste, og ser for seg å kunne øke statskassa med 14 milliarder kroner. 30.07.2018 kl 07:54

NTB

– Egoismen til den økonomiske eliten er et samfunnsproblem. Jeg mener at vi nå ser et opprør mot den samfunns­modellen fra overklassen, sier SV-lederen til Klassekampen.

Han viser blant annet til partiets forslag til å endre formuesskatten. SV vil øke skattesatsen til 1,1 prosent, senke bunnfradraget til 1,2 millioner kroner, og innføre en tilleggssats på 0,2 prosent for formuer over 20 millioner kroner.

Det ville gitt staten 9,9 milliarder kroner mer i skatteinntekter, hvorav 2,3 milliarder ville ha kommet fra de 1.800 aller rikeste i Norge, ifølge avisen.

Partiet vil også legge til et nytt trinn i trinnskatten: De med årlig inntekt over 1,5 millioner kroner, får en ekstra marginalskatt på 27 prosent. Det ville gjeldt 242.500 personer, og gitt 4 milliarder kroner mer til statskassa.

I tillegg kommer SVs ønske om å fjerne aksjerabatten i formuesskatten, økt utbytteskatt, samt en rekke andre mindre grep.

Helge André Njåstad i Frp svarer på forslagene ved å si at partiet er «SVs rake motsetning i skattepolitikken».

– Alt SV er for, er vi imot. De vil skatte mer, vi vil skatte mindre, fordi det skaper vekst og investeringer.