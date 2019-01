Svak krone kan gi dyrere strøm UHELDIG: Den nordiske kraftbørsen baserer seg på euro, noe som kan slå uheldig ut for norske kunder dersom kronekursen er svak. (Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix) annonse En svak norsk krone – og sterk euro – kan føre til dyrere strøm i 2019, ifølge kraftleverandøren Ishavskraft. 05.01.2019 kl 08:42 (Oppdatert 08:44)

NTB

Handelen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool skjer i euro. Dermed vil valutakursen påvirke strømprisene i Norge, skriver Ishavskraft i en pressemelding.

– Hvis vi ser på eurokursen de siste 16 årene og sammenligner med dagens kurs, betyr det ene og alene en økning på ca. 10 øre/kWh i strømpris, forteller handelssjef Tom Eirik Olsen i Ishavskraft.

– Hvis euroen holder et nivå på 10 kroner, vil det gi en økning i strømprisen på om lag 10 øre per kilowattime, sammenlignet med gjennomsnittsprisen på euro i perioden 2002-2018, sier Olsen. 10 øre per kilowattime betyr rundt 2.000 kroner mer i strømregning på et år, forklarer han.

Mellom 2002 og 2018 var gjennomsnittskursen på 8,30 kroner for én euro. På det meste kostet en euro 10,06 kroner.

De høye prisene gjør at selskapet opplever økt interesse blant kundene for hvordan de kan redusere strømforbruket, sier markedssjef Gunn Tove Bjerkan.