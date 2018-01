Svensk skigåer mistet kartet – satte i gang redningsaksjon annonse Kvinnen måtte hentes fra en hytte i Vinje. 10.01.2018 kl 17:45 (Oppdatert 10.01.2018 kl 21:50)

Onsdag ettermiddag satte Telemark-politiet i gang redningsaksjon på Haukeli.

En svensk kvinne gikk tidligere i dag på ski til Holmevatn turisthytte, en selvbetjent hytte. I løpet av dagen mistet hun kartet sitt og kom seg derfor ikke hjem.

Mannskaper fra Røde kors og politiet måtte ta seg inn til hytta der skigåeren befant seg.

Like før klokken 21 onsdag opplyser Telemark-politiet at kvinnen er funnet og at alt er bra med henne.

Det var mannskaper fra Vinje Røde kors og politiets fjellredningsgruppe som tok seg inn til kvinnen. Da hun var kjørt ned fra fjellet forteller politiet at alt sto bra til med kvinnen.