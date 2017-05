Svindlere slo til på kjøpesenteret brotorvet: annonse Lurte til seg penger i butikk. 30.05.2017 kl 18:51 (Oppdatert 19:03)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politiet fikk søndag kveld melding om svindel fra en butikk på Brotorvet.

– Det var en kvinne og en mann som ba om å få veksle en femhundrelapp i butikken, men de kom seg ut av butikken med mer enn 500 kroner, sier operasjonsleder Vidar aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt.

Nøyaktig hvor mye de to personene fikk med seg har ikke politiet oversikt over, men Aaltvedt sier at det var en betydelig sum.

– Dette var proffe folk, sier operasjonslederen.

Går ut med beskrivelse

Politiet fikk en beskrivelse av de to svindlerne.

– De var begge i 30-årene, lyse i huden, tynne og snakket ikke norsk. Mannen hadde sort caps, sort hettegenser og olabukse. Kvinnen hadde hvit boblevest, grønn, langermet genser og olabukse, sier Aaltvedt.

Ber om tips

Han legger til at politiet har fått flere meldinger om svindel.

– Da har det ofte vært enslige eldre som har blitt stoppet på gata og trill rundt. Vi ber om at folk tipser oss hvis de ser noen som passer til beskrivelsen, sier Aaltvedt.