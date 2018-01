Svovelsyrelekkasje på Notodden LEKKASJE: Det var full utrykning til Hydroparken på Notodden tirsdag, etter melding om syrelekkasje. (Foto: Andreas Soltvedt) Kontroll: Operations director i Nel Hydrogen, Hallgeir Øya, sier at utslippet ikke får miljømessige følger. (Foto: Andreas Soltvedt) Svovelsyre Svovelsyre er en sterk syre med kjemisk formel H2SO4. I konsentrert væskefase er den tyktflytende og oljeaktig. I gassfase er den luktfri og uten farge.

Svovelsyre er sterkt etsende. Svovelsyre opptrer ofte i kombinasjon med svoveldioksid i utendørsluft. Innånding av svoveldioksid og svovelsyre kan medføre negative helseeffekter. Fakta: wikipedia.no annonse Et stillas veltet og forårsaket lekkasje i Hydroparken tirsdag. Flere personer ble evakuert. 23.01.2018 kl 10:25 (Oppdatert 12:18)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Andreas Soltvedt

Tlf: 970 79 627

Tirsdag formiddag melder Telemark-politiet om svovelsyrelekkasje på Notodden.

– Meldt om lekkasje på en tank med svovelsyre i Hydroparken, tvitrer operasjonsleder.

Politi og brannvesen er på stedet klokken 10.25.

Syre i sikkerhetskar

Det var et stillas i parken som veltet tirsdag. Dette falt mot en ventiltapp og forårsaket lekkasje. Et kar ble satt under tanken for å få fanget opp det som lakk, opplyser politiet.

Like før klokken elleve er det kontroll på utslippet.

– All syre som er lekket ut er fanget opp av sikkerhetskar undertanken, og blir pumpet over i godkjentetransporttanker, opplyser operasjonsleder.

Bedriften: Dette skjedde

Mellom fem og ti personer ble evakuert fra sine arbeidsplasser av sikkerhetsmessige årsaker.

Lekkasjen skjedde i lokalene til bedriften NEL Hydrogen som produserer innmat til hydrogenanlegg.

Operations director i bedriften, Hallgeir Øya, sier til Varden at lekkasjen skjedde som følge av et uhell under den pågående moderniseringen av produksjonslokalene.

– Vi skal oppgradere teknologien. I forbindelse med arbeidene datt det ned en liten trappestillas på et rør som går ut fra en tank. Røret ble slått. Da gikk våre folks alarm. Nødprosedyren ble satt i gang. Så langt kan jeg se at prosedyren har fungert som den skal, sier Øya.

Alt har fungert

– Hva slags skade har lekkasjen medført?

– Det har ikke vært noen skade. Det har vært miljømessige hensyn å ta vare på. Vi har doble sikringer her med flomsikring rundr karene. Alt har fungert som det skal, sier Øya.



Vis større kart

Hydroparken ble etablert i 1905 av Norsk Hydro. Sommeren 2015 ble stedet oppført på Unesco verdensarvliste som en del av Rjukan - Notodden Industriarv.

I dag inneholder Hydroparken kontorlokaler, med 35 bygninger og over 70 leietakere.