Sykehus forbyr ansatte å snuse FORBYR: Arbeidsmiljøutvalget på Sørlandet sykehus har vedtatt at ingen sykehusansatte som er i kontakt med pasienter får lov til å bruke snus (Foto: NTB/Scanpix) annonse Sørlandet sykehus forbyr som første sykehus i Norge de ansatte å snuse i arbeidstiden. Forbudet begrunnes med verdisyn og respekt for pasientene. 04.10.2017 kl 04:36

NTB

Arbeidsmiljøutvalget på Sørlandet sykehus har vedtatt at ingen sykehusansatte som er i kontakt med pasienter får lov til å bruke snus. Sykehuset blir dermed det første sykehuset i Norge med et slikt snusforbud, skriver Fædrelandsvennen.

– Vi har hatt retningslinjer hvor det er henstilt til at ansatte ikke bruker snus i kontakt med pasienter, men bruken har nå økt såpass at vi mener det er riktig å skjerpe dette til et forbud, sier personalsjef Anne Grethe Vhile ved Sørlandet sykehus til avisen.

Det pågår diskusjoner rundt snusbruk på sykehus rundt om i landet, men praksisen er varierende, og ifølge Vhile er det ikke veldig klare føringer. Hun understreker at det er hensynet til pasientene som har vært avgjørende for at de har innført et klart forbud ved Sørlandet sykehus.

– Dette handler om sykehusets verdisyn og respekt for pasientene. Snus lukter og det ser ikke særlig hygienisk ut i munnen til snuserne, i tillegg til at det ikke er sunt.