Syklist skadet i fall – til legevakt i ambulanse TIL SYKEHUS: Ambulansen tok med seg syklisten til legevakta for en sjekk. (Foto: Tone Lensebakken) annonse Nødetatene rykket ut til sykkelulykke i Skien. 20.07.2018 kl 10:10 (Oppdatert 10:19)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Ambulanse og politi rkket fredag formiddag ut til en sykkelulykke i Skien.

– Det er en syklist som har falt og skadet seg i Bøleveien, sier operasjonsleder Erik Gunnerød i Sør-Øst politidistrikt.

Syklisten var en eldre mann, og han ble ikke alvorlig skadet.

– Han syklet ned Blåbærlia og skal ha vært uheldig i bunnen av bakken og gått over styret på sykkelen og havnet i asfalten. Han fikk noen skrubbsår, og et kutt over øyet. Ambulansen valgte å ta ham med til legevakta for en sjekk, sier Gunnerød.