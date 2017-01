Syltetøy, vann og saus på vei ut av Rema INGEN BESTEVENN: Lerum syltetøy skal ut av butikkhyllene på Rema 1000. (Foto: Berit Roald / NTB scanpix) annonse Etter at Rema 1000s "ølstrid" så vidt har lagt seg, har syltetøyprodusenten Lerum og flere andre leverandører fått beskjed om at de blir droppet fra butikkhyllene. Også flaskevannet Olden er på vei ut av Rema-hyllene. 11.01.2017 kl 18:00

NTB

Administrerende direktør Trine Lerum Hjellhaug i Lerum bekrefter overfor NRK at deres syltetøy forsvinner fra Rema-butikker landet over. Saften fra samme leverandør skal derimot fortsatt bli å finne.

– Vi mister all leveranse av Lerum syltetøy. Det synes vi er trist og leit. Konkurransen er slik, og vi må bare forholde oss til det og utvikle nye og gode produkter, sier Hjellhaug.

Vraker kjente produkter

Rema 1000 har sagt at kjeden ønsker å knytte seg tettere til noen leverandører og kutte ut andre. Nylig ble det bråk hos ølprodusenten Mack da butikkjeden sa at den ville satse på større butikkplass for lokale ølsorter på bekostning av mer etablerte merker.

Også en rekke andre kjente merkevarer blir borte fra Rema-hyllene framover. Ifølge Aftenposten gjelder dette blant annet Uncle Bens-produkter, sauser fra Knorr, godteri fra Haribo og Ajax rengjøringsspray.

– Hele bestevennstrategien handler om å ta bort like produkter. Det åpner for nye varer, men selvsagt blir det også en debatt om enkelte merkevarer. Antallet tannkremer reduseres for eksempel fra 18 til 14, sier kommunikasjonsdirektør Mette Fossum Beyer i Rema til Dagens Næringsliv.

Olden på vei ut

Flaskevannet Olden er også på vei helt ut av Rema 1000.

I fjor ble det fylt 8 millioner liter kilde på flaske på tapperiet i Oldedalen. Ifølge kommunikasjonsansvarlig Anette Karlsen i Hansa Borg Bryggerier blir 25 prosent av alle Olden-produkter solgt gjennom dagligvarekjeden.



– De ansatte er selvsagt triste. Vi har en liten fabrikk i Oldedalen, med åtte lojale og flinke ansatte. Nå går de 50 prosent hjemme og håper på bedre tider, sier Karlsen til NRK.

Tidlig i 2016 ble en del av Oldens produkter fjernet fra butikkhyllene. Fra slutten av februar er Oldens flasker historie i Remas butikkhyller.

Karlsen understreker at de ønsker et godt samarbeid med Rema 1000, men oppfordrer samtidig forbrukerne til å velge butikker som har de produktene de ønsker å kjøpe.

Ifølge direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Rema, Mette Fossum, viser selskapets tall en omsetning på 15 prosent.

– Jeg kan vanskelig se at en omsetning på 15 prosent kommer til å velte hele Olden. Omsetningen i våre butikker har gått nedover, fordi kundene har valgt bort Olden, sier Fossum.