Tatt for råkjøring på E18 annonse Kragerø-mannen i 20-årene mistet lappen etter å ha råkjørt på E18 gjennom Bamble. 14.03.2018 kl 06:07 (Oppdatert 06:07)

Det var klokka 23.23 tirsdag at bilisten ble klokket inn til en gjennomsnittlig hastighet på 106 kilometer i timen i 70-sona.

Han fikk inndratt førerkortet.

Det var UP som var ute og voktet over trafikken og som sørget for at mannen enn så lenge må ty til alternativ framkomst.