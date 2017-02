Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Telemarking (32) omkom i MC-ulykke på Filippinene
En 32 år gammel porsgrunnsmann døde i en motorsykkelulykke på Filippinene tirsdag. 16.02.2017 kl 15:08

Martin Øyvang

Det opplyser et nært familiemedlem på Facebook, melder PD. – Vi er kjent med at en nordmann skal ha omkommet i en ulykke på Filippinene. Vi vet også at de pårørende er varslet, opplyser pressetalskvinne i Utenriksdepartementet, Ane Haavarsdatter Lunde til PD. Mange porsgrunnsfolk har skrevet sin kondolanse på Facebook-oppdateringen, skriver avisen. 32-åringen vokste opp i Porsgrunn, men har den siste tida oppholdt seg på Filippinene.