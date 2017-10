Tenåringer tatt på fersk gjerning da de tagget ned busskur annonse To menn på 18 og 19 år fikk besøk av UP etter tips om at et busskur på Skjelsvik ble tagget ned tirsdag formiddag. 17.10.2017 kl 12:45

Ifølge politiet var det en forbipasserende som tipset dem om hærverket.

– Det var én tilfeldig forbipasserende som observerte at to unge menn tagget på busskuret og kontaktet oss. En UP-patrulje som befant seg i nærheten reiste bort og tok dem på fersk gjerning, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt.

Da politiet undersøkte de to mennene, som er henholdsvis 18 og 19 år gamle, fant de raskt ut at de var godt forberedt for taggingen.

– De hadde med seg flere tusjer og disse ble det tatt beslag i, sier Larsen.

Hva slags straff de kan forvente seg for taggingen er ikke klart, men operasjonslederen regner med at Statens vegvesen, som eier busskuret, vil komme med et erstatningskrav.

– Det vil jo koste litt å få vasket vekk griseriet, så vegvesenet vil bli oppfordret til å sende et krav om erstatning. De kan også vente seg en reaksjon fra politiet, sier Larsen.