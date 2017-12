Tente på rekkhusleilighet - slapp unna med bot DØMT: Mannen som er dømt for å ha forsøkt å tenne på dette rekkehuset fikk en bot på 21.000 kroner. (Foto: Andreas Soltvedt) annonse Mannen er dømt for å ha forsøkt å tenne på et rekkehus på Notodden. Straffen ble en bot på 21.000 kroner. 20.12.2017 kl 07:39 (Oppdatert 11:47)

Sent på kvelden, i desember for to år siden, skal mannen i følge dommen har forsøkt å tenne på i kjelleren til en venninne i rekkehuset. Sengetøy og en pute ble dynket med whitesprit eller annen brennbar væske på vaskerommet og påtent. Naboene i Anundskåsveien oppdaget røyk fra leiligheten, og sterk varmeutvikling i murveggen mellom kjellerne.

I følge dommen observerte naboen at «det spraket bak murveggen som skilte de to leilighetene».

«Alvorlig brannstiftelse»

Retten fastslår at «man står overfor en alvorlig brannstiftelse i denne saken, med store potensielle skader både materielt og mulig personskader»

36-åringen slapp unna med en bot på 21.000 kroner, delvis fordi saken hadde blitt gammel før den kom opp for Aust-Telemark tingrett.

Etter brannstiftelsen dro 36-åringen hjem til en bekjent mist på natta. Han reagerte på mannens framtoning: Han hadde med seg en bag og en bøtte med gullfisk, var sotete i ansiktet og klærne hans stinket drivstoff.

Fant brennbar væske

Klærne ble senere analysert, og det ble funnet rester av brennbar væske både på klærne og skoene til mannen. 36-åringen ble observert av en politimann bare 5-600 meter fra leiligheten da han rykket ut til brannen. Tidligere på kvelden hadde naboen observert både han, og kvinnen som bodde i huset, inne i leiligheten. De hadde kranglet høylytt like før brannen ble oppdaget, og naboene fryktet at de kunne brenne inne.

Røykdykkere gikk inn i leiligheten, men den var tom.

Mannen er dømt for brudd på brann- og eksplosjonsvernloven, for å ha tent på leiligheten eller medvirket til dette. Kvinnen som bodde i leiligheten var også siktet for brannstiftelsen, men døde før rettssaken kom opp.