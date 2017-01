Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse Tente på søppeldunker annonse To unge gutter blir anmeldt. 08.01.2017 kl 08:26 (Oppdatert 09:14)

Sindre Omenås

Tlf: 35 98 76 03 Natt til søndag ble to gutter observert tenne på to søppeldunker ved Coop-butikken på Klyve. Politiet fikk raskt kontakt med to gutter, begge 17 år, som passet til signalementet. Begge nekter for å ha tent på søppeldunkene. Politiet oppretter sak på guttene, og varslet foreldrene, forteller operasjonsleder Ole Jørgen Lund ved Telemark politidistrikt. annonse annonse