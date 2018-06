Tidenes beste mai for Torp MANGE REISER: Både små og store reisende reiste til og fra Torp i mai. (Foto: Torp) annonse I mai måned reiste hele 183 832 passasjerer til/fra Torp. I samme måned i fjor var passasjertallet 171 030. Veksten er på 7,5 %, og aldri før har så mange reist fra Torp i mai. 08.06.2018 kl 13:40

Utenrikstrafikken er dominerende og utgjorde totalt 153 103 passasjerer, mot 136 363 sist år. En sterk vekst på 12,2 % sammenlignet med samme måned i fjor, skriver Sandefjord lufthavn Torp i en pressemelding.

Kun Oslo lufthavn Gardermoen og Bergen lufthavn Flesland er større på utland.

Det er fortsatt nedgang innenriks på 11,2 % i forhold til mai i fjor. Antall innenriksreisende var 30 577 i år.

I årets første 5 måneder har 796 172 passasjerer reist til/fra Torp, en økning på 10,6 % og det høyeste tallet noen sinne for årets 5 første måneder.

– Det er fantastisk moro med stor trafikk på Torp om dagen, med masse reiseglade passasjerer og yrende liv. Nå er vi på full fart inn mot sommertrafikken som blir rekordstor. Vi vet det blir hektisk og anmoder de reisende om å være ute i god tid for å unngå stress, sier markeds- og kommunikasjonssjef ved Torp, Tine Kleive-Mathisen.

– I disse dager har vi igangsatt arbeidet med et nytt og moderne parkeringssystem som skal gjøre det enklere for de reisende. Automatisk skiltgjenkjenning (ANPR) sørger for at de reisende slipper å trekke parkeringsbillett i automaten, slipper å betale manuelt og unngår parkeringsbøter forutsatt at regler overholdes iht. skilting. Rett utenfor terminalen kan man stå avgiftsfritt i inntil 10 minutter for å slippe av eller hente reisende. Endringen vil også øke smidigheten ved henting /levering, samt øke trafikksikkerheten, sier Tine Kleive-Mathisen.»