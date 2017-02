Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Til og med strøbilen havnet i grøfta HAVNET UTFOR: Strøbilen havnet utfor i morgentimene torsdag. (Foto: PRIVAT) Strøbil i Drangedal havnet i grøfta. – Jeg kom meg fram uten piggdekk med et nødskrik, sier vitne. 16.02.2017 kl 09:49 (Oppdatert 10:12)

Lena Beathe Arneberg

Lena Beathe Arneberg

Tlf: 917 50 834 Det er totalt kaos på veier fylket rundt. Det renner inn med meldinger til politiet om trafikkuhell på såpeglatte veier. Strøbilen i grøfta Det var på vei til jobb at Nina Ettestad ble vitne til at strøbilen lå i grøfta. – Det var lange køer og kaos på veien mellom Drangedal og Bostrak, sier hun. Hun forteller at strøbilen lå i grøfta like ved Holte gård. I 8-tiden om morgenen var det kaos på stedet. Nå flyter imidlertid trafikken bedre på stedet. Selv kom hun seg fram med et nødskrik. – Til slutt kom jeg fram, men det var en risikabel ferd. Jeg hadde ikke piggdekk og lurte lenge på om jeg skulle snu, sier hun. La bilen stå! Politiet ber bilister la bilen stå. – Det kommer tidvis regnbyger som både gjør veiene glatte, men også fryser på ruta og gir dårlig sikt, sier operasjonsleder Vidar Aaltvedt i Sør-Øst politidistrikt. På småveiene er det spesielt glatt, mens hovedveiene er bedre. Aaltvedt oppfordrer bilistene til å la kjøretøyet stå i noen timer. – De som kjører piggrfritt må la bilen stå i noen timer fra morgenen av, til veiene er strødd eller saltet, fortsetter han.