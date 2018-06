Til tross for knallværet skal over halvparten av oss på utenlandstur i sommerferien DRAR: Reiselysten til nordmenn er stor, og det ligger an til å bli et godt år både for utenlandsreiser og reisemål i Norge. (Foto: SCANPIX) annonse I ti fylker ble det satt varmerekorder i Norge i mai. Likevel bestiller 58 prosent av oss utenlandstur i sommer, viser en undersøkelse fra Virke Reise. 05.06.2018 kl 17:40

NTB

– Selv om Norge bader i solskinn om dagen, legger ikke dette noen demper på feriebestillingene til utlandet, sier Sverre McSeveny-Åril, direktør for Virke Reise utland.

Årsaken til at flere velger å dra utenlands selv om Norge bader i sol, tror direktøren kan være at mange allerede har bestilt turen, og de fleste vet at været fort kan forandre seg her hjemme.

De høye temperaturene gjør kanskje også at vi blir mer ferielystne. Hele 78 prosent svarer i undersøkelsen at de planlegger ferie i sommer, enten det er på hytta, camping eller utenlands.

– Reiselysten er stor, og det ligger an til å bli et godt år både for utenlandsreiser og reisemål i Norge, sier Line Endresen Normann, direktør for Virke Reise Norge.

De fleste som reiser, opplyser at å være med venner og familie er det som lokker mest. 76 prosent oppgir dette som hovedformålet med ferien.

På andreplass over hvorfor vi reiser på tur, kommer bading og soling, og på tredjeplass følger det å oppleve nye steder.

Undersøkelsen viser videre at vi i gjennomsnitt bruker 40.650 kroner på feriebudsjettet. Det er en liten økning fra 40.200 kroner i fjor.