Tilbakekaller bilstol annonse Britax Römer tilbakekaller på eget initiativ bilstolen Dualfix på grunn av et potensielt sikkerhetsproblem knyttet til en komponent i stolen. 22.03.2018 kl 13:37 (Oppdatert 13:42)

Det melder selskapet i en pressemelding.

Dualfix-stolene som eventuelt er berørt av problemet ble solgt mellom 3. november 2017 og 22. mars 2018. Den spesifikke komponenten er ikke benyttet i andre Britax Römer produkter. Alle som har kjøpt en Dualfix i den aktuelle perioden oppfordres til å besøke Dualfix for å kontrollere om deres bilstol er berørt av tilbakekallelsen, samt for ytterligere informasjon, skriver selskapet.



Britax Römer har identifisert årsaken til det eventuelle problemet og bekrefter at stoler som har blitt solgt før eller etter den aktuelle perioden ikke er påvirket av tilbakekallelsen. Den spesifikke komponenten er heller ikke benyttet i andre Britax Römer produkter, dette gjelder også alle andre eksempler og versjoner.

Britax Römer har ikke fått noen rapporter om hendelser eller ulykker relatert til den eventuelle feilaktige komponenten.