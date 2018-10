To biler ble totalskadet i brann i natt annonse Brannvesenet fikk det hektisk i natt da to biler tok fyr i løpet av nattestimene. 29.10.2018 kl 06:38 (Oppdatert 06:42)

Jonas Fossing

Tlf: 918 79 469

Nødetatene rykket ut til melding om brann to ganger i løpet av natten.

Den ene brannen dreide seg om brann i et bygg i Bjørnstadvegen i Skien kvart over ett i natt.

Da brannvesenet kom frem, viste det seg at det var en bil som hadde tatt fyr inne i garasjen.

– Jeg har ikke alle detaljer, men en bil brant inne i garasjen og ble totalvrak som følge av brannen, sier operasjonsleder i politiet, Anne Meyer.

Brannvesenet fikk kontroll over brannen ti over halv to, og Meyer forteller at ingen personer kom til skade.

– Det var en stund spredningsfare fra garasjen til et boligen som lå tett inntil. Men ingen personer ble skadet, sier Meyer.

Politiet vil etterforske saken.

– Vi vet ikke om bilen er påtent eller hvor brannen startet, så politiet vil opprette sak, sier hun.

LES OGSÅ: Dette er nattens viktigste nyheter

Brann i Tuddal

Noen timer senere, klokken halv fire i natt, rykket nødetatene ut til en ny melding om brann.

– Det var en bil i Tuddal som stod i full fyr, sier Meyer.

Denne bilen ble også totalskadd som følge av brann.

– Vi vet ikke hva som er årsaken til denne brannen, sier Meyer.

Hun opplyser at ingen personer ble skadd i denne brannen heller.

– Bilen ble totalskadet og det var ingen personer i nærheten, sier hun.

Hun sier at denne bilbrannen også vil bli etterforsket.

– Vi vil også her prøve å finne ut av hva som er årsaken til at bilen brant, sier operasjonslederen.

LES OGSÅ: De tar lek og moro til nye høyder - nå skal de ansette flere