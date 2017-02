Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

To biler har front-kollidert på E134
Nødetatene rykker ut til kollisjon på E134.
20.02.2017 kl 20:23 (Oppdatert 21:14)

Jon-Inge Hansen

Jon-Inge Hansen
Tlf: 905 48 995

SISTE: Det er seks personer involvert i ulykken. Alle er sendt til Drammen sykehus for sjekk.

Notodden 20.11: Kollisjon mellom to personbiler, E 134, Meheia, tvitrer politiet.

Ulykken er rett over grensen til Buskerud.

– Melding om front mot frontkollisjon, to biler på E134-Meheia. Ikke langt fra Telemark grense, tvitrer politiet i Søndre Buskerud.

– Ikke alvorlig skadet

Det er flere personer involvert i ulykken, men i følge politiet i Buskerud er ingen alvorlig skadet. Nødetater fra Telemark er på stedet.

Flere personer involvert. Skal ikke være alvorlige personskader. Veien er helt sperret. — Politiet S Buskerud (@politiopssbusk) 20. februar 2017

Politiet fra Telemark var først på stedet:

Kolliderte under forbikjøring

– Personbil som kjørte i retning mot Notodden kjørte forbi trailer. Kolliderte med møtende personbil i møtende kjørefelt, tvitrer politiet i Telemark.

Vegtrafikksentralen melder klokken 20.20 at E134 er midlertidig stengt på grunn av ulykken.

110 Telemark tvitrer at Notodden brannvesen rykker ut på ulykken.

Notodden Brannvesen 🚒 reiser på trafikkulykke, E134/Meheia, to personbiler, alle 11X på vei, Notodden — 110 Telemark (@110Telemark) 20. februar 2017

Varden oppdaterer