To biler har kollidert – trafikale utfordringer Ulykke: To biler kolliderte ved Herøyavegen. (Foto: Ragnhild Johansen) KOLLIDERTE: To biler kolliderte tirsdag ettermiddag. (Foto: Ragnhild Johansen) Politi og helse er på vei til trafikkulykke i Porsgrunn. 15.01.2019 kl 16:05 (Oppdatert 16:32)

Politiet melder at hendelsen skjedde like over halv fire tirsdag ettermiddag.

Ulykken skal ha skjedd på Herøyavegen i Porsgrunn.

– To biler har kollidert. Politi og helse på vei til stedet. Ingen personskader, og mindre materielle skader. En del trafikale utfordringer, opplyser politiet.

Mindre skader

– Vi fikk melding om ulykken 15.37. Da var det en bil som hadde kjørt i baken på en annen bilen. Airbagen på den ene bile var utløst, men ellers var det mindre skader på de to bilene, operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Trond Egil Groth til Varden.

Var der tilfeldig

En ambulanse som tilfeldigvis var i området stoppet og fikk sjekket de involverte i ulykken.

– Ambulansepersonellet fikk sjekket de involverte i ulykken, og det er ingen personskade.

Tatt med

Klokken 16.04 er det registrert hos politiet at bergingsbil er på stedet.

– Det er mindre skader på bilene, men den ene måtte taues bort.

Politiet er fortsatt på stedet, og det er for tidlig å si om det blir opprettet sak fra politiets side.