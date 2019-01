To biler har kollidert – trafikkale utfordringer annonse Politi og helse er på vei til trafikkulykke i Porsgrunn. 15.01.2019 kl 16:05

Politiet melder at hendelsen skjedde like over halv 4 tirsdag ettermiddag.

Ulykken skal ha skjedd på Herøyavegen i Porsgrunn.

– To biler har kollidert. Politi og helse på vei til stedet. Ingen personskader, og mindre materielle skader. En del trafikkale utfordringer, opplyser politiet.