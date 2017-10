To biler i trafikkulykke på E134 annonse Ulykken skjedde i Notodden, der E134 krysser fylkesvei 360. Skadeomfanget er ukjent. 11.10.2017 kl 16:10

Det er trafikkproblemer på stedet, ifølge Telemark-politiet.

Statens vegvesen melder om redusert framkommelighet.

Ulykken skjeddde rundt klokken 16 onsdag.

To biler er involvert. Nødetatene er på vei like etter klokken 16.

Politiet melder at ambulansen skal sjekke to personer i forbindelse med ulykken, men at skadeomfang foreløpig er ukjent.

Ulykken skjedd der E134 krysser fylkesvei 360 – Kongsbergveien ved Sauheradvegen.

Artikkelen oppdateres.