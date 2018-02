To biler involvert i trafikkulykke annonse Det ble meldt om trafikkulykke på Bølevegen i Skien tirsdag ettermiddag. 27.02.2018 kl 12:27 (Oppdatert 13:06)

Dette meldte politiet i Telemark på Twitter like før klokken 12.30 tirsdag.

Det var to biler som kollidert, den ene hadde med tilhenger. Politiet melder at det er store materielle skader på begge bilene.

Politiet opplyser at det ikke skal være personskade. Politipatrulje har vært på stedet og like etter klokken 13.00 var stedet ryddet og veien åpen for trafikk.