To branner på kort tid

RØYKUTVIKLING: Det kom mye røyk ut fra containerbrannen på Osebakken i Porsgrunn. (Foto: FRANK R. FURUVIK) Det brøt ut brann i container på Osebakken i Porsgrunn julaften. Så tok det fyr i en strømstolpe i Sauherad. 24.12.2016 kl 11:57 (Oppdatert 13:24)

Fredrik Nordahl

Tlf: 35 54 32 34 Det var ved 1245-tiden meldingen om brann i en strømstolpe på Nautesund bru kom fra politiet. Stolpen er plassert på fylkesvei 360. Brannvesen og politi var raskt på plass ved brannen Rett før klokken 12 lørdag kom meldingen om containerbrannen. I følge operasjonsleder hos politiet i Telemark brant det i en stor avfallscontainer. - Det er en stor container som blir brukt til store ting, og ikke en liten husholdningssøppeldunk. Det er ikke fare for spredning, opplyser politiet. Containeren står plassert i øvre del av Storgata i Porsgrunn i Osebakken-området. Drøye kvaretet etter at brannen brøt ut, ble den slukket av brannvesenet. I følge politiet er det ingen mistanke om at brannen var påsatt.