To menn pågrepet og siktet for grove ran annonse Mennene er siktet for knivran og trusler i Skien sentrum. To menn ser ut til å være tilfeldige ransofre. 14.02.2018 kl 13:05 (Oppdatert 15:02)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978

To menn ble i går, tirsdag, siktet for to grove ran begått i Skien sentrum etter nyttår.

Mennene ble pågrepet av Telemark-politiet i forbindelse med trusler og tyveri som ble begått samme dag.

«Etterforskningen i denne saken, sammenholdt med opplysninger fra ranssaken i forrige uke ga politiet grunn til å sikte de to personene også for det grove ranet fra 7. februar. De to er også siktet for et ran begått i Skien sentrum 19.1.18», opplyser politiet i en pressemelding.

Begge ble framstilt for varetektsfengsling tirsdag, siktet for to ran, trusler, vold, oppbevaring av våpen og narkotika:

– De nekter straffeskyld for ranene, sier forsvarerne Andreas Nyhaug og Bjørn Nærum.

Dette har skjedd

Det første ranet som de to mennene nå er siktet for skjedde altså 19. januar, ved Skistredet i Skien sentrum. Da ble en mann i slutten av 20-årene fra Skien utsatt for grovt ran midt på lyse dagen.

Mannen ble ifølge politiinspektør Guro Siljan ranet ved at han ble truet med kniv og utsatt for slag. Mannen slapp imildertid unna uten fysiske skader.

7. februar fikk politiet melding om at enda en mann hadde blitt utsatt for et grovt ran i Skien sentrum, denne gang ved kinoen. Offeret, en 60-åring fra Skien, ble angrepet om natten.

Mannen ble stukket i benet med kniv, fikk store kuttskader og ble lagt inn på sykehus som følge av hendelsen.

– Han er skrevet ut fra sykehus nå, men har alvorlige kuttskader og er ikke i form ennå, sier Siljan.

Under begge ranene fikk gjerningsmennene med seg verdier av mindre beløp.

Det var natt til tirsdag politiet kunne aksjonere mot de to mennene, etter melding om trusler og tyveri på en adresse i Skien. De to mennene skal ha forsøkt å frata en kvinne en mpobil.

Guro Siljan vil ikke på nåværende tidspunkt gå nærmere inn på omstendighetene rundt pågripelsen, men sier at denne hendelsen skjedde hjemme hos den siste fornærmede.

– Tilfeldige ofre

Telemark-politiet anser de to første ransofrene for å være tilfeldig utvalgte.

– Sånn politiet ser det, tyder etterforskningen på at de er tilfeldig valgte ofre som befant seg i sentrum på tidspunktene. Derfor satte vi inn store ressurser for å finne ut hvem som sto bak, sier Siljan.

– Hvordan kom politiet frem til de siktede?

– Jeg kan ikke gå i detalj. Det var en kombinasjon av opplysninger fra vitner og godt politiarbeid, men jeg kan ikke si noe mer om hva det går på. Vi må være litt tilbakeholdne med opplysninger så tidlig for ikke å påvirke vitner, sier hun.

Domfelt for ran

De to siktede er menn i 20-årene fra Grenland. En av dem er tidligere domfelt for ran for noen år tilbake.

De siktede har sittet i avhør hos politiet i går og i formiddag og erkjenner ikke straffeskyld for forholdene de er siktet for, opplyser politiinspektør Guro Siljan.

De to siktede fremstilles for varetektsfengsling onsdag.

Politiet ber om varetektsfengsling i fire uker, både på grunn av faren for forspillelse av bevis og faren for gjentakelse av liknende straffbare forhold.