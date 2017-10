To pågrepet inne på avfallsanlegg annonse To personer ble pågrepet i natt. 24.10.2017 kl 07:06

Det var like før midnatt at politiet fikk melding om at to personer var inne på avfallsanlegget i Bjorstaddalen.

De ble pågrepet uten dramatikk.

– Det ikke ble avdekket noe spesielt der. Men begge var i besittelse av litt narkotika, opplyser politiet.

Forholdet anmeldes.