To personbiler og en drosje i ulykke – trafikken står stille

ULYKKE: Tre biler kolliderte på Herøyaveien i Porsgrunn onsdag ettermiddag. Det skapte kø. (Foto: Sindre Omenås)

Trafikken på Herøyaveien står bom stille etter trafikkulykke. Tre biler er involvert og to personer er kjørt til sykehus. 08.02.2017 kl 15:48 (Oppdatert 16:24)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 To biler har kollidert på Herøyaveien i Porsgrunn, melder Telemark-politiet klokken 15.45 onsdag. En bil har kjørt inn i en annen bil, står det i Twitter-meldingen. Like etter oppjusterer de med ytterligere en bil. – Det var en 19 år gammel mann som kjørte inn i en annen bil som igjen ble puffet videre inn i den tredje, forteller operasjonsleder Vidar Aaltvedt. 19-åringen kjørte altså en personbil inn i en drosje, som igjen traff en annen personbil. To til sykehus Både politi og ambulanse er på stedet. To personer er kjørt til sykehus: 19-åringen som kjørte den første ulykkesbilen og passasjeren som satt i drosja. – De klaget på smerter i mage og bryst, forteller Aaltvedt. Politiet har beslaglagt 19-åringens førerkort. Kø begge retninger Trafikken står står stille i begge retninger som følge av ulykken.

Ulykken skjedde i nærheten av Bakkedammen. Det skal være store materielle skader på flere biler. Saken oppdateres.