To personer i MC-ulykke annonse Det har vært en MC-ulykke i Seljord. 24.07.2018 kl 17:54 (Oppdatert 19:42)

Lise Valbø Rønningen

To personer var involvert i en MC-ulykke i Seljord tirsdag kveld. Ulykken skjedde rett etter Sanden camping klokken 17.37.

– To personer kjørt ut ved midtdeler litt etter campingen, retning Bø, opplyste politiet via Twitter.

Begge satt oppreist i veikanten etter ulykken, og politiet melder at det gikk bra med dem begge.

– De ble kjørt til legevakta i Seljord for kontroll, men det var kun små skader på både dem og motorsykkelen. Det ser ut som at dette har vært et hendelig uhell. Det kan muligens ha vært noe grus i veibanen som har ført til at de har fått skrens, sier politiets operasjonsleder Erik Gunnerud.