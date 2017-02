Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 99 kroner. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

To personer i trafikkulykke – en hentet av luftambulanse

En bil med to personer kjørte av veien i Nissedal søndag. Skadeomfanget er ukjent. 12.02.2017 kl 16:05 (Oppdatert 17:06)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Ulykken skjedde søndag ettermiddag, like før klokken 16, ved Nes i Nissedal. Det er en bil involvert, ifølge Telemark-politiet. Luftambulanse I bilen satt to personer. Den ene personen er hentet av luftambulanse, forteller operasjonsleder like etter klokken 16.30. Den andre personen er kjørt til legevakt for sjekk. Skadeomfanget er ukjent, og operasjonsleder understreker at det ikke nødvendigvis må være alvorlig. – Hvor alvorlig skadene er vet vi ikke ennå, det er litt avstander der, så ambulansepersonell velger i noen tilfeller luftambulanse fo rå være på den sikre siden og få pasienten fortest mulig av gårde, sier han. Ukjent årsak Politiet kjenner foreløpig ikke til hvordan ulykken har skjedd eller hva bilen har kollidert i. Den ene personen i bilen er en mann på 19 år. Den andre har ikke politiet personalia på foreløpig. Også lørdag var det en ulykke i området: Da var seks personer involvert i en frontkollisjon, blant dem barn på 1, 7 og 8 år.

Vis større kart

Saken oppdateres.