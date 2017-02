Få ubegrenset tilgang til alt vårt innhold i 1 måned for kun 99,- Bestill her Hei, ! Les dagens eAvis. Klikk her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

annonse annonse annonse To sjåfører ble hanket inn av UP STOPPET: To menn ble stoppet av UP med kort mellomrom i Bø mandag. (Foto: Andreas Soltvedt) annonse To menn ble stoppet i Bø mandag. 20.02.2017 kl 13:43 (Oppdatert 13:46)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 De to mennene ble stoppet med kort tids mellomrom mandag. Først ble en 46-åring fra Bø stoppet av UP-patruljen i Bø på formiddagen. Han er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. SISTE I SAKEN: Påkjørt 17-åring har fått alvorlige hodeskader Kort tid etter ble en 23-åring stoppet i Bøgata, rett sør for rundkjøringa i Bø sentrum. Sistnevnte ble stoppet i 12-tiden, melder Vardens fotograf. Også han er mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. UP beslagla ikke mannens førerkort på stedet, men han måtte avlegge blodprøve. DYKKERE SØKTE: Derfor var brannvesen, politi og dykkere her (V+) annonse annonse