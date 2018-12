To sjåfører mistet lappen og 14 fikk bøter i fartskontroll annonse UPs trafikkontroll i Skien tirsdag morgen gjorde en god del sjåfører fattigere. For to sjåfører blir det også en jul uten billappen. 11.12.2018 kl 11:10 (Oppdatert 11:31)

Det var litt før klokken halv åtte tirsdag morgen at politiet stilte seg opp langs Voldsvegen for å gjennomføre en trafikkontroll.

Da kontrollen ble avsluttet snaut tre timer senere, viste det s

– Totalt fikk 14 sjåfører bøter for å ha kjørt for fort. For to av sjåførene var fartsovertredelsen såpass stor at førerkortet ble beslaglagt på stedet, opplyser operasjonsleder Marius Knudsen i Sør-Øst politidistrikt.

Kontrollen ble avholdt i en 50-sone. Den høyeste målte hastigheten var nesten dobbelt så høy.

– Den høyeste målte hastigheten var 96 km/t, sier Knudsen.