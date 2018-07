To skogbranner etter lynnedslag. Helikopter som drev med kalking var rett i nærheten og kunne bistå annonse Etter regnet og tordenværet mandag kveld er det meldt om to mindre skogbranner i Telemark. 09.07.2018 kl 18:24 (Oppdatert 18:48)

De to brannene er i Siljan og i Treungen.

Begge brannen er forårsaket av lynnedslag. Brannen i Siljan er i Løkkeveien.

Brannvesen er på stedet og driver med slukking begge steder.

– De har de kontroll begge steder. I Siljan har lynet slått ned i naturen ved siden av en gård. Brannvesenet er på stedet, og hadde for en halvtime siden kontroll. Det er ca 15 til 20 kvadratmeter som har brent. Det er alltid en fare for spredning, men det har kommet ganske mye regn, og det har hjulpet på. Det var ikke fare for gården, og vi har ikke måttet evakuere noen fra stedet, sier operatør på 110-sentralen Telemark Oddbjørn Wikan til Varden.

Brenner to steder

– Det er også meldt om en brann i Treungen. Det er også lynnedslag. Vi var så heldig at vi hadde et helikopter like i nærheten som drev med kalking av et vann. Helikopteret fylles nå med vann i stedet for kalk, og jobber nå med å slukke skogbrannen. Denne brannen er litt større enn brannen i Siljan, sier Wikan.