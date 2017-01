To trafikkulykker i Grenland

Full digital tilgang på Varden i 1 uke for kun 1,-. Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

BULK PÅ IS: To biler kolliderte i Hjellen i Skien tirsdag kveld. (Foto: Torbjørn Tungesvik)

En bil har kjørt i en stolpe i Porsgrunn og to biler har kollidert i Skien. 17.01.2017 kl 19:38 (Oppdatert 19:48)

Elisabeth Hvitsten

Tlf: 975 13 978 Tirsdag ettermiddag ble det brått megaglatt. Blant annet kolliderte 14 biler samtidig på E18 i Holmestrand. Det ser ut til at bilister i Telemark har tatt det forholdsvis rolig på de ekstremt glatte veiene tirsdag: Først etter klokken 19 tvitrer Telemark-politiet om trafikkulykker. Klokken 19.18 fikk de melding om en bil som har kjørt av veien og truffet en stolpe i Skippergata i Porsgrunn, like ved Kiwi. Både politi, brannvesen og ambulanse rykket ut til denne ulykken. Like etter opplyser de at to biler har kollidert i Blekebakkvegen i Skien. Det er ekstremt glatt på stedet og flere biler har satt seg fast i bakken, forteller Vardens fotograf. Artikkelen oppdateres.