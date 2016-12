To trafikkulykker på kort tid

Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Eirik Haugen

Tlf: 35 54 32 30 På E134 i Vinje har tre biler sklidd av vegen mellom Høydalsmo og Åmot. Det melder politiet i Telemark. Politiet melder at det er svært glatt på vegen og ber bilister være forsiktige. Ikke personskade Ulykken skjedde rett etter klokken 14.00, men det skal ikke være personskade. Ulykke i Bø Klokken 15.19 tvitrer 110 Telemark at det i tillegg har vært en trafikkulykke i Lifjellvegen i Bø. Midt-Telemark brannvesen og politiet er på vei til stedet. BØ: Nødetatene rykker ut til trafikkuhell, en bil av veien på Lifjellvegen,2 impliserte personer, er ute av bilen. Oppdatering kommer. — Politiet Telemark (@polititelemark) 27. desember 2016 Saken oppdateres.