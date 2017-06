Toåring skadd da firehjuling veltet annonse Kjørte rett inn i et tre. Tre barn og en voksen satt på firehjulingen. 04.06.2017 kl 16:01 (Oppdatert 16:55)

Politi og ambulanse rykket søndag ettermiddag ut til Nordagutu etter melding om en ulykke.

– Det har vært en ulykke med en firehjuling. Et barn er involvert, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen i Sør-Øst politidistrikt.

Barn skadd

Ifølge politiet skal firehjulingen ha veltet.

– Det er minst ett barn som sjekkes av helse på stedet. Skadeomfang er ukjent, sier Larsen.

Kjørt til legevakt

Rundt klokken 16.20 kunne politiet opplyse om at to personer, en voksen kvinne og ett barn, er sendt til sykehus og legevakt for sjekk.

– ATVen kjørte inn i et tre. Det satt tre barn og én voksen på den. Sjåføren, som hadde pådratt seg en fingerskade, ble kjørt til sykehus. Det ene barnet, en toåring, måtte sjekkes på legevakta, sier Larsen.