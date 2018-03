Tog med 110 passasjerer mistet strømmen – ble stående fast midt i skogen annonse Strømstans på Sørlandsbanen førte til at 100 passasjerer ble sittende i toget som sto stille. 12.03.2018 kl 09:03 (Oppdatert 10:25)

Martin Øyvang

SISTE: Sørlandsbanen er nå åpen for trafikk mellom Lunde og Drangedal, melder NSB.

NSB meldte mandag morgen at Sørlandsbanen var helt stengt for trafikk etter at et tog fikk stans mellom Drangedal og Lunde.

– Det stemmer at det er et tog med 110 passasjerer som står fast i Telemarks dype skoger mandag morgen. Strømmen har gått, så det er helt mørkt ombord på toget, og det er heller ingen varme, sa pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB til Varden mandag morgen.

– Vi har nå delt ut tepper til alle passasjerene, la han til.

Is og snø

Årsaken til strømstansen var snø og is på togets pantograf, strømavtakeren på taket.

– Is og snø på pantografen har sørget for at strømmen har gått, og dette er ikke noe som kan løses av seg selv. Vi har nå sendt hjelp til stedet, sa Lundeby.

Mandag formiddag melder NSB at Sørlandsbanen er åpen for trafikk mellom Lunde og Drangedal.