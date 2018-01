Tog sperrer linjen mellom Skien og Larvik annonse Vestfoldbanen ble søndag ettermiddag stengt mellom Skien og Larvik etter at et tog sperrer linjen. 21.01.2018 kl 15:32 (Oppdatert 15:34)

Det er både innstillinger og forsinkelser, og NSB forsøker å sette opp alternativ transport for reisende mellom Larvik og Grenland.

Det er imidlertid ikke lett på en søndag ettermiddag, melder Østlandsposten.

– Det er lite busser og taxier tilgjengelig, og NSB ber passasjerer velge andre transportmidler, melder NSB på sine hjemmesider.

For de som skal reise nordover er det også fare for forsinkelser, men de reisende må sjekke hver avgang. 13.32-avgangen nordover ble innstilt, mens et annet tog som kom nordfra, stoppet i Larvik og snudde, slik at 14.32-toget gikk som planlagt med med fem vogner i stedet for 10.