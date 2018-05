Togtrafikken innstilles til helgen annonse Helgen 2. juni til 5. juni innstilles togtrafikken på Vestfoldbanen, mellom Skoppum og Skien. Årsaken er at Bane NOR utfører vedlikeholds- og utbyggingsarbeider. 31.05.2018 kl 13:36 (Oppdatert 13:40)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Dette skriver Bane NOR i en pressemelding.

Det kjøres buss for tog mens banene er stengt.

Nedenfor finner du mer informasjon om de ulike strekningene og jobbene som skal utføres.

Tønsberg-Larvik

Bane NOR benytter den togfrie perioden til å vedlikeholde og modernisere eksisterende infrastruktur på strekningen Skoppum – Lauve.

– Vi skal utføre en rekke viktige fornyelsestiltak på Vestfoldbanen denne helgen, forteller prosjektleder Atle Berg Sørensen i Bane NOR. Blant annet skal det byttes ut fire svært gamle apparatskap for signalanlegget på Tønsberg stasjon. Dette forbedrer kvaliteten og stabiliteten i signal- og sikringsanlegget på stasjonen og dermed redusere mulighetene for at feil skal oppstå, sier Sørensen.

Samtidig fortsetter prosjektet med å fornye kontaktledningsanlegget på deler av Vestfoldbanen.

– Denne helgen omfatter prosjektet heising og montering av nye kontaktledningsmaster. Dette vil foregå mellom Skoppum – Barkåker og Stokke – Lauve. Arbeidet krever blant annet bruk av skinnegående lastebil med kran samt revisjonsvogn, opplyser Sørensen. Han understreker at støyen vil være relativt kortvarig ved hver enkelt husstand, da arbeidene beveger seg fra mast til mast.

Aktivitet blir det også på Sandefjord stasjon, der det skal byttes pukkmasse i spor 1.

Larvik-Skien

For å klargjøre innkobling av nytt dobbeltspor Farriseidet-Porsgrunn til høsten, er det behov for utføre en del forberedende arbeider. Denne helgen skal prosjektet utføre følgende arbeider mellom Larvik og Borgestad/Skien.

Larvik stasjon – Farriseidet

Det skal trekkes kabler langs sporet fra Larvik stasjon til Farriseidet. Dette arbeidet vil pågå på dagtid i tidsrommet kl. 07.00-19.00 lørdag–mandag.

Eidanger stasjon

Vi skal montere to master på Eidanger stasjon. Dette arbeidet vil utføres på dagtid i tidsrommet kl. 07.00-19.00 søndag og mandag.

Vallermyrene

På Vallermyrene skal to master flyttes og vi skal utføre arbeid på kontaktledningsanlegget på dagtid, i tidsrommet kl. 07.00-19.00 lørdag og søndag. Denne helgen skal vi også fortsette å montere støyskjerm langs sporet på Vallermyrene. Dette arbeidet vil pågå hele døgnet fra kl. 15.00 lørdag 2. juni til kl. 03.00 tirsdag 5. juni.



Porsgrunn stasjon

På Porsgrunn stasjon skal vi sette opp fem nye kontaktledningsmaster og flytte kontaktledningen over på de nye mastene. Alle arbeider på Porsgrunn stasjon vil utføres på dagtid i tidsrommet kl. 07.00-19.00 lørdag til mandag.

Porsgrunn-Borgestad

På strekningen Porsgrunn stasjon – Borgestad skal det utføres sporarbeider, signalarbeider og kabletrekking. Alt arbeid blir utført på dagtid i tidsrommet. kl. 07.00-19.00 lørdag til mandag.