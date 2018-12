Togtrøbbel i Telemark annonse Et passasjertog rev ned en kontaktledningen onsdag morgen. Vestfoldbanen ble stengt mellom Porsgrunn og Skien. 05.12.2018 kl 07:33 (Oppdatert 11:11)

Tone Lensebakken

Tlf: 952 11 616

Togstrekningen mellom Skien og Porsgrunn var onsdag morgen og formiddag stengt på grunn av strømproblemer. NSB slet med å få tak i nok busser.

Togselskapet oppfordret derfor folk til å vurdere andre transportmidler hvis mulig.

Ved 10.30-tiden kunne Bane Nor opplyse at trafikken gikk som normalt, men at reisende måtte regne med forsinkelser.