Tok 15-åring på fersken mens han tagget annonse Politiet kom over en 15 år gammel gutt mens han tagget i Skien i natt. 16.10.2018 kl 06:10 (Oppdatert 06:27)

Tone Lensebakken

Like over midnatt kom politiet over en aktiv tagger i Eikornrødveien på Bøle i Skien.

– Vi fikk melding fra vitner om tagging i en togundergang. Politiet var like i nærheten og dro til stedet, sier Tor Egil Groth, operasjonsleder i Sør Øst politidistrikt, til Varden.

Hadde flere spraybokser

Gutten viste seg å være 15 år gammel.

– Han hadde også spraybokser på seg. Han erkjente forholdet på stedet.

Foresatte ble varslet og politiet vil følge opp dette nærmere.

– Det er forebyggende avsnitt i Grenland som nå følger opp saken, sier Groth.