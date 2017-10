Tok kvelertak på samboeren annonse Politiet i Telemark måtte blant annet rykke ut til en adresse i Skien etter melding om familievold. Dette har skjedd i natt: 18.10.2017 kl 05:57

Det første oppdraget in i det nye døgnet kom klokken 00.32.

En mann i 40-årene hadde dyttet og tatt kvelertak på sin samboer. Han ble pågrepet av politipatruljen like etter, og kjørt inn til arresten på Myren.

Sov i rundkjøring

Nøyaktig en time senere fikk politiet melding om en mann som hadde lagt seg ned for å sove i rundkjøringen ved Tollnes.

En patrulje ble sendt for å vekke mannen, som gikk videre i nattemørket for egen maskin.

Promillekjøring på E18

En person ble også tatt for kjøring i ruspåvirket kjøring langs E18 i natt.

En mann i 20-årene ble stanset ved Auråen, og anmeldt for promillekjøring. Bilen hans ble av naturlige årsaker sående. Et kvarter senere ble en mann i 50-årene stanset samme sted. Han har ikke gyldig førerkort, og anmeldes for dette.