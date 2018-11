Torp flyplass var uten strøm – rullebanen ble stengt annonse Det har vært et kabelbrudd i området. 23.11.2018 kl 09:52 (Oppdatert 11:13)

Eirik Haugen

Tlf: 951 11 410

Det melder VG.

– Det har vært et kabelbrudd inn til området. Vi har ikke helt oversikt ennå, men det medfører at vi må inn på nødstrøm. Rullebanen er stengt, men våre folk jobber på spreng for at vi skal gå over på nødstrøm og åpne rullebanen igjen, sier markedssjef Tine Kleive Mathiesen til VG

Kleive-Mathisen sier til Sandefjords Blad at de ikke vet hva strømbruddet kommer av, men har hørt rykter om at det har vært et kabelbrudd i nærheten av flyplassen.

Det viktigste nå er å få i gang rullebanen igjen, opplyser hun.

– Vi har flere fly i luften som venter på å få lande, sier markedssjefen.

Pressesjef i Skagerak, Thor Bjørn Omnes, forteller at de ikke vet hvorfor området er uten strøm, men at det er høyt prioritet å finne årsaken.

– Vi har sendt folk bort dit nå som skal undersøke problemet, sier han.

Ble åpnet igjen

Klokken 10.20 forteller Kleive-Mathisen til Sandefjords Blad at strømmen er tilbake på hele flyplassen, inkludert rullebanen.

– Nå har vi endelig åpnet flyplassen igjen. Alt vil gå som normalt utover dagen, både når det gjelder fly som skal lande og avganger fra Torp, sier hun.

Flere avganger ble berørt av strømbruddet. Flyene fra Alicante, Skopje og Trondheim måtte omdirigeres som følge av manglende lys på rullebanen.

De to førstnevnte måtte fly videre til Gardermoen. Derfra vil alle passasjerer bli fraktet med buss til Sandefjord.

– Flyet fra Trondheim måtte lande i Bergen, men nå som vi har fått strøm på rullebanen igjen, håper jeg at de kan fly tilbake til Torp, sier markedssjefen.

Pressesjef i Skagerak Nett, Thor Bjørn Omnes, opplyser at årsaken til strømbruddet var en defekt kabel i Bøleveien.