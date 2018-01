Torsdag morgen: Flere veier er stengt på grunn av uvær og ras STENGER VEIER PÅ GRUNN AV RAS OG UVÆR: Statens vegvesens webkamera på E134 på Haukelifjell torsdag morgen. (Foto: Statens vegvesen) annonse Været skaper nok en gang problemer i trafikken. 25.01.2018 kl 05:46 (Oppdatert 06:33)

Europavei 134 over Haukelifjeljell er stengt fordi det er fare for snøras.

Det melder Statens vegvesen i morgentimene torsdag.

– Det har gått et snøras på E134 øst for Haukelitunnelen, og derfor er veien over Haukelifjell stengt. Det samme har skjedd på riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli, sier trafikkoperatør Gøran Røsaker hos Veitrafikksentralen til NRK.

Omkjøring skiltet

Tinnsjøveien er også stengt på grunn av snøras, Statens vegvesen melder at omkjøring er skiltet.

Stengt er også riksvei 9 mellom Hovden og Haukeli.

Vegtrafikksentralen melder også at fylkesvei 851 Varland - Arabu bom, i Vinje kommune, er blitt stengt i natt på grunn av uvær.

Flere stengte veier i Norge

I resten av landet er fylkesvei 40 over Dagalifjell er stengt på grunn av snøras, melder Veitrafikksentralen.

Det er stor og betydelig snøskredfare i området, melder Varsom.no.

I tillegg er flere fjelloverganger i Sør-Norge stengt på grunn av uvær. Det dreier seg om riksvei 52 over Hemsedalsfjellet, riksvei 7 over Hardangervidda, fylkesvei 50 mellom Aurland og Hol og fylkesvei 53 mellom Tyin og Årdal, melder NTB.