Trafikkuhell i Skien KØ: Trafikken gikk saktere enn vanlig på flere veistrekninger tirsdag ettermiddag. Her på Ulefossvegen. (Foto: Vendy Berg Hegle)

Påkjørsel bakfra ved Skien Fritidspark. 06.02.2018 kl 15:40 (Oppdatert 17:13)

Politiet fikk tirsdag ettermiddag melding om et trafikkuhell på riksvei 36 i Skien.

– To biler har kollidert på Telemarksvegen. Det er snakk om en påkjørsel bakfra ved avkjøringen til Skien Fritidspark, opplyser politiet.

Ingen av personene som satt i bilene skal ha blitt alvorlig skadet.

– Nei, det skal ha gått bra med de involverte, men en av bilene må taues bort, opplyser politiet videre.

Politiet dirigerte trafikken mens opprydningsarbeidet pågikk. Litt over klokken 17 opplyste politiet at veien var åpnet igjen for normal trafikk.