Trafikkulykke - en bil i grøfta

Politi og brannvesen har rykket ut på bilulykke i Kragerø. 25.12.2016 kl 20:03 (Oppdatert 25.12.2016 kl 20:10)

Hanne Findal

Hanne Findal

Tlf: Det er en bil som har kjørt i grøfta i Dalaneveien i Kragerø. – Det er ikke meldt om personskade, men mistanke om fyllekjøring, skriver Politiet på Twitter. To menn i 20-årene er anholdt. Kragerø brannvesen bistår politiet på stedet.