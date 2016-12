Full digital tilgang på Varden i 1 måned for kun 59,- Få umiddelbar tilgang her Hei, ! Husk at du også har full tilgang til eAvisen. Les her. Hei, og velkommen til Varden! Logg inn her

Trafikkulykke i Skien

Politiet melder om trafikkulykke i krysset mellom Holmsvegen og Fjelldalsvegen. 26.12.2016 kl 13:30 (Oppdatert 14:00)

Ragnhild Johansen

Tlf: 35 57 35 09 Politiet twitrer om en trafikkulykke mellom to biler i krysset Holmsvegen og Fjelldalsvegen. Nødetatene skal være på vei. - Ingen av bilene var kjørbare etter sammenstøtet. En av førerne dro av gårde til helsesjekk, sier operasjonsleder Jørn Gustav Larsen.