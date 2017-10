Trafikkulykke i tunnel ved E18 annonse Påkjørsel bakfra i Høgenheitunnelen. 23.10.2017 kl 16:22

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politi. brannvesen og ambulanse rykket mandag ettermiddag ut til en trafikkulykke i Høgenheitunnelen på fylkesvei 354 i Bamble.

– Det har vært en påkjørsel bakfra inne i tunnelen. To biler er involvert, sier operasjonsleder Aadne Røilid i Sør-Øst politidistrikt.

Ulykken skjedde i nordgående felt, og tunnelen ble stengt en periode mens opprydningsarbeidet pågikk.

Ingen av de involverte skal ha blitt alvorlig skadd i sammenstøtet.

– Skadeomfanget er uklart, men de er i hvert fall ikke mer alvorlig enn at to personer er kjørt til legevakta for en sjekk, sier Røilid.

Begge bilene måtte berges etter ulykken.

Tunnelen fungerer som hovedvei for E18-trafikken, mens tunnelen på E18 og Grenlandsbrua er stengt på grunn av ombygging.