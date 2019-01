Trafikkulykke: Tre biler kollidert i Skien SMELL: Bilene fikk store materielle skader i ulykken. (Foto: Fredrik Pedersen) annonse

En person kjørt til sykehus. 24.01.2019 kl 15:12 (Oppdatert 15:38)

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Politi, ambulanse og brannvesen satte torsdag ettermiddag kursen for Gulset i Skien etter melding om en trafikkulykke.

– Skien brannvesen rykker ut på en trafikkulykke i Gulsetringen. Tre biler er involvert, opplyser Sør-Øst 110 på Twitter.

Sør-Øst politidistrikt opplyser at ulykken skjedde ved avkjøringen mot Nyhusvegen og Gulsetsenteret.

Politiet på stedet opplyser at det skal ha gått bra med de involverte, men at en av dem ble kjørt til sykehuset i ambulansen for en sjekk.

Ulykken skapte store trafikale problemer.