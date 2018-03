Trailer sperrer riksvei 36 annonse Redusert fremkommelighet på riksvei 36 i Skien. 16.03.2018 kl 10:39

Martin Øyvang

Tlf: 414 59 967

Fredag formiddag melder politiet at en trailer har fått stans på RV 36 ved Dolva i Skien.

Årsaken til problemene er ikke kjent, men politiets operasjonsleder opplyser på Twitter at det er nedsatt framkommelighet på stedet og at politiet er på plass for å dirigere trafikken forbi.

Bilberging er tilkalt for å hjelpe traileren vekk fra stedet.