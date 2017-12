Trailer sperret det ene feltet på E134 annonse Det skal være glatt på E134, en trailer kjørte seg fast fredag ettermiddag, og sperret den ene kjørebanen på E134. 15.12.2017 kl 15:47 (Oppdatert 16:15)

Birte Ulveseth

Tlf: 957 00 147

Traileren sleit med å komme seg frem, og sto fastpå E134 ved Grønliheia i nærheten av Høydalsmo.

Det skal være glatt på stedet.

Veitrafikksentralen er varslet om hendelsen.

Klokken 16.10 melder Statens vegvesen at veien er åpen for trafikk og at traileren har kommet seg løs.

Er du på stedet? Send oss gjerne tips og bilder til redaksjonen@varden.no eller send SMS/MMS til VA Tips til 1963